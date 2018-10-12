Константинопольского патриарха предложили отлучить от церкви

Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архиепископ Климент предложил отлучить Константинопольского патриарха Варфоломея от церкви за снятие анафемы с лидеров украинских раскольников. Об этом сообщает ТАСС.

«Это решение абсолютно неканонично, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему», — заявил Климент. Он добавил, что УПЦ МП не признает решения Варфоломея и считает их направленными на раскол православия на Украине.

Материалы по теме Большой раскол Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь Игры патриархов РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?

Климент также исключил для УПЦ МП объединение с раскольниками, добавив, что в стране есть признанный всем православным миром митрополит УПЦ МП Онуфрий. «Не очень верю в техническое объединение Киевского патриархата со второй неканонической Украинской автокефальной церковью во главе с Макарием. Ведь Макарий категорически против, чтобы главой объединенных церквей стал Филарет, на чем тот настаивает», — объяснил архиепископ.

Причиной заявления представителя УПЦ МП стало решение Константинопольского патриарха Варфоломея о снятии анафемы с двух лидеров неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария, на которых наложили анафему в 1990-е годы. Также Варфоломей отменил право РПЦ на Киевскую митрополию, которой она владела с 1686 года и ввел ставропигию, то есть свое прямое управление.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!