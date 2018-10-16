Митрополит Московского патриархата открестился от слов о службе Константинополю

Украинский епископ Московского патриархата, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко не провозглашал себя служителем Константинопольского патриархата. Об этом 16 октября он сообщил РИА Новости.

Драбинко отметил, что СМИ неверно интерпретировали его «теоретический комментарий», приводит его слова агентство.

Высказывание епископа о том, что Украина восстановлена в статусе митрополии Константинополя, и с юридической точки зрения все православные священнослужители на ее территории могут считать себя клириками Константинопольской церкви, прозвучало ранее в эфире телеканала «Громадське» (видео доступно на YouTube, с 26:15).

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В сентябре 2018 года Константинопольский патриарх Варфоломей направил на Украину двоих посланников для подготовки автокефалии (церковной независимости). Синод Русской православной церкви выступил с осуждением действий Константинополя и назвал их угрозой всему мировому православию. В апреле 2018 года украинский президент Петр Порошенко выступил с призывом к созданию независимой православной церкви на Украине.

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