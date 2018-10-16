Митрополит Московского патриархата подчинился Константинополю

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Александр (Драбинко) провозгласил себя клириком Константинопольского патриархата. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Громадське», видео доступно на YouTube (с 26:15).

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По его словам, после отмены Вселенским патриархатом патриаршего и синодального акта о передаче Киевской митрополии Москве, датированного 1686 годом, с юридической точки зрения клириками Константинопольской церкви являются все православные священнослужители на Украине.

«Мы можем считать, что территория Украины является территорией, восстановленной митрополией Константинопольского патриархата», — указал священнослужитель.

11 октября Вселенский патриарх Варфоломей отменил право Русской православной церкви (РПЦ) на Киевскую митрополию, которой она владела с 1686 года, и ввел ставропигию, то есть свое прямое управление. Кроме того, в тот же день c предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария была снята анафема.

В ответ на подобные действия 15 октября РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В результате верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя.

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