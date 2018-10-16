Кремль высказался о разрыве отношений между РПЦ и Константинополем

Кремль озабочен разрывом отношений Русской православной церкви (РПЦ) с Константинополем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 16 октября.

«Мы, конечно же, очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом», — отметил Песков.

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Представитель Кремля выразил надежду, что «все интересы Русской православной церкви будут соблюдены» и «мудрость восторжествует».

Накануне Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Поводом послужило намерение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви. В результате верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя.

12 октября Песков заявил, что Москва может отреагировать на гонения против Украинской православной церкви, входящей в состав Московского патриархата, только в том случае, «если украинским властям действительно не удастся удержать ситуацию в правовом поле, и это примет какие-то уродливые проявления, насильственные».

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