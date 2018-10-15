РПЦ назвала условие восстановления отношений с Константинополем

Русская православная церковь надеется, что Константинопольский патриархат передумает по поводу предоставления Украинской церкви автокефалии. До этого взаимодействие с ним невозможно, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, передает в понедельник, 15 октября, РИА Новости.

Материалы по теме РПЦ прекращает отношения с Константинополем Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины

«Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриархат изменит свое отношение к существующей церковной реальности. Но до тех пор, пока этого изменения не произошло, пока эти беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, находящейся сегодня в расколе», — сказал он.

Ранее в понедельник РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

Материалы по теме Большой раскол Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь

11 октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей, передает ТАСС. Речь идет об Украинской автокефальной православной церкви и Киевском патриархате. Также синод выразил желание вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата и продолжил процедуру предоставления томоса украинской церкви.

В РПЦ эти действия посчитали легализацией раскола и заявили, что это грозит катастрофическими последствиями для православного мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!