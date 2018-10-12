Кремль высказался о возможности вмешательства в церковный вопрос на Украине

Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность вмешательства Москвы в церковный вопрос на Украине. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 12 октября.

«Россия защищает интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция. Это будет исключительно политико-дипломатическим путем», — сказал представитель Кремля.

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Он подчеркнул, что Москва отреагирует на гонения против Украинской православной церкви, входящей в состав Московского патриархата, только в случае, «если действительно украинским властям не удастся удержать ситуацию в правовом поле и это примет какие-то уродливые проявления, насильственные».

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур. Дмитрий Песков отметил, что в Кремле следят за этими процессами, но государство не может вмешиваться в межцерковный диалог.

В РПЦ осуждают решения Синода.

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