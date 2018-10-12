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Порошенко похвастался победой над московскими демонами

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Петр Порошенко назвал предоставление автокефалии Украине победой над «московскими демонами». Его слова приводятся на официальном сайте президента Украины.

«Мы сегодня получили автокефалию. Это большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой», — сказал он, поблагодарив граждан за «массовую поддержку этой идеи и стремление к поместной церкви».

11 октября синод Константинопольского патриархата выразил желание вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. «Мы вспомнили про письмо 1686 года, про то, как киевская митрополия была передана Московскому патриархату. И Вселенский патриарх как первый среди равных хочет вернуть свое каноническое право и вернуть церковь в ведение Константинополя», — указал официальный представитель патриархата.

Помимо этого, Вселенский патриархат снял анафему с патриарха, предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и архиепископа, предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

На Украине действуют сразу три православные церкви: никем не признанные УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), а также каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Последняя является самоуправляемой церковью в рамках Русской церкви и не требует для себя автокефалии.

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