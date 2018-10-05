В Киеве опубликовали доказательства «аннексии» Украинской церкви Москвой

Киевская православная богословская академия опубликовала перевод исследования Вселенского патриархата с фотографиями старинных документов, которое, как считают его авторы, доказывает, что Московский патриархат незаконно захватил Украинскую церковь несколько веков назад. Материал доступен на сайте академии.

В исследовании утверждается, что в 1589 году Московская митрополия получила статус патриархата, однако Киевская митрополия продолжала подчиняться Вселенскому патриархату через делегированных экзархов или решения самого патриарха. Вопрос о церковной интеграции с Московской встал «после политического объединения Украины с Россией в 1654 году». Однако «митрополиты, епископы, духовенство, шляхта и весь народ Украины решительно отвергали» объединение, утверждают богословы.

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В 1686 году Константинополь выпустил патриарший и синодальный акт о передаче Киевской митрополии Москве. Однако он всего лишь давал Московскому патриархату право рукополагать киевского митрополита, при этом с разрешения вселенского патриарха. Во время литургии киевские митрополиты обязаны были поминать «среди первых» имя вселенского патриарха. Это является «ярчайшим доказательством» того, что Киевская епархия не стала канонической территорией Московского патриархата, говорится в исследовании. В дальнейшем зависимость Киевской митрополии от Вселенского патриархата «была самовольно преобразована в аннексию и слияние Украины с Московским патриархатом».

В начале сентября вселенский патриарх Варфоломей направил в Киев двоих экзархов для подготовки предоставления автокефалии Украинской церкви. Священнослужителей принимал президент страны Петр Порошенко. РПЦ выступает резко против автокефалии.

На Украине действуют сразу три религиозные организации, называющие себя православными церквями. Это каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая не требует автокефалии от РПЦ, а также никем в мире не признанные Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

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