Автокефалию украинской церкви связали с расположением Плутона

Украина получит томос об автокефалии, но возглавит независимую церковь глава действующей Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий. Такое предсказание сделал астролог Влад Росс, сообщает издание «Главред».

«Октябрь будет интересным периодом, что будет связано с положением Плутона на небе, планетой важных и решающих ситуаций, с самого начала месяца», — пояснил Росс.

По его словам, про этот период монах-предсказатель Раньо Неро говорил: «Огромные огни падут с неба» и «Свет, отмеченный фиолетовым, будет отключен иноком».

«Он изъяснялся иносказательно, но в "переводе" это может означать, что "инок" — православный священнослужитель Константинополя — "отключит свет" Русской православной церкви и даст томос об автокефалии Украине. Фиолетовый цвет —это всегда символ божественного провидения и божественных сил. И именно такой свет зажжется для нашей страны», — уверен астролог Росс.

Материалы по теме Большой раскол Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь

Он утверждает, что во главе независимой церкви, скорее всего, встанет не патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, а глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. «Так что развязка этого процесса борьбы за автокефалию может быть весьма неожиданной: Онуфрий примет автокефалию, и все заглохнет. В итоге решающую роль сыграют очень тонкие политические нюансы», — заключил астролог.

На Украине действуют сразу три религиозные организации, называющие себя православными церквями: каноническая УПЦ МП, которая не требует независимости от Русской церкви, а также никем не признанные УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В апреле президент Петр Порошенко заявил, что обратится к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой дать Украине томос об автокефалии.

В сентябре Варфоломей направил в Киев двоих экзархов для подготовки автокефалии. В Константинополе утверждают, что никогда не передавали Киевскую митрополию в подчинение РПЦ — в 17 веке Московский патриархат лишь получил право рукополагать киевского митрополита, но затем захватил украинскую церковь, пользуясь слабостью Фанара. РПЦ назвала предоставление Украине автокефалии угрозой всему мировому православию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!