В РПЦ призвали Порошенко не преследовать верующих

Русская православная церковь ожидает, что президент Украины Петр Порошенко выполнит обещание не преследовать верующих Украинской православной церкви. Об этом журналистам сказал глава отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион, передает в пятницу, 15 октября, РИА Новости.

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«Мы надеемся на то, что не будет никаких столкновений. Мы слышали заверения Порошенко», — отметил он.

Украинский лидер, напомнил Иларион, заверил соотечественников, что они будут иметь возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, и что никаких препятствий они не встретят.

Ранее в пятницу Священный Синод РПЦ решил разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. Это связано с решением последнего начать процедуру предоставления автокефалии Украине. В РПЦ назвали эти действия легализацией раскола.

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До этого Вселенский патриархат снял анафемы с самопровозглашенного Киевского патриарха Филарета, а также лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). При этом каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) тоже не исключила разрыва с Константинополем.

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