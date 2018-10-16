РПЦ рассказала о поддержке наиболее авторитетных православных церквей

Большинство православных церквей мира поддерживают Русскую православную церковь в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь патриарха РПЦ Александр Волков, комментируя вопрос о дальнейшем взаимоотношении с церквями после разрыва Москвы с Константинопольским патриархатом.

«Мы видим, несомненно, что практически все поместные православные церкви так или иначе выказали свою поддержку РПЦ и ее позиции. Надо учитывать положение каждой поместной церкви, ее взаимоотношения с другими церквами, внешними силами — все это сложный процесс», — сказал Волков.

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По его словам, «наиболее крупные и авторитетные поместные церкви», в том числе «так называемый древний патриархат – Антиохийский и Александрийский», «с очевидностью высказались за единство, против поддержки раскольников». Внутри Болгарской церкви были разные мнения. «Но мы видим, что этот процесс идет и вообще вся эта трагическая ситуация небезразлична для поместных церквей. Все они сейчас формулируют свою позицию дальше», — заявил Волков.

Пресс-секретарь отказался комментировать высказывание дьякона Андрея Кураева, что Московскому патриархату придется менять каноны или разорвать отношения с поместными церквями, которые продолжают общение с Константинополем. «Не буду комментировать заявления всяких ваших одиозных дьяконов. Принципиально», — сказал Волков.

15 октября синод РПЦ решил прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Верующие не смогут участвовать в богослужениях, причащаться и молиться в храмах под юрисдикцией Константинополя до тех пор, пока Вселенский патриархат не пересмотрит свою позицию по автокефалии на Украине.

Константинополь 11 октября снял анафему с лидеров раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также заявил о желании вернуть Киевскую митрополию под свою юрисдикцию. Президент Украины Петр Порошенко назвал это событие победой на московскими демонами.

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