Константинополь обвинили в аннексии территории Украинской Православной Церкви

Заявление Константинопольского патриархата об отмене прав РПЦ и восстановление прямого управления Киевской митрополией является посягательством на территорию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом заявил глава Информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архиепископ Климент.

Архиепископ объяснил, что своими действиями и решениями Константинополь грубо нарушил каноническое право и принципы существования и взаимосуществования поместных православных церквей. «Решения Константинопольской Патриархии — это аннексия территории Украинской Православной церкви. Константинопольская Патриархия единолично объявила, что вся Украина — это ее каноничная территория, а то бишь, это все храмы, все монастыри и все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее религиозным организациям православным на территории. Это ее собственность», — заявил Климент.

Он добавил, что «если сейчас Константинопольский Патриархат зафиксирует свое право отменять свои решение трехсотлетней, пятисотлетней, тысячелетней давности, то это приведет к полному хаосу во взаимоотношениях поместных православных церквей».

В начале сентября Константинопольский патриарх Варфоломей направил в страну своих экзархов (посланников) для изучения ситуации и подготовки к предоставлению стране автокефалии (церковной независимости). На соборе Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников, восстановлении прямого управления Константинополя и отмене прав Русской православной церкви на Киевскую митрополию. В ответ на это РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархом.

На Украине действуют сразу три православные церкви: никем не признанные УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), а также каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Последняя является самоуправляемой церковью в рамках Русской церкви и не требует для себя автокефалии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!