Порошенко захотел передать исторический храм в Киеве Константинополю

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время зарегистрирует законопроект о передаче Константинопольскому патриархату в постоянное пользование Андреевской церкви в Киеве. Об этом во время согласительного совета Верховной Рады заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко, передает телеканал NewsOne.

Она объяснила, что Порошенко поддерживает скорейшее получение страной автокефалии и в знак солидарности совершает этот символический жест. «На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху — как символический жест, что в святое андреевское время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью», — заявила Луценко.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В стране есть две раскольничьи православные церкви — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и УАПЦ. Единственной канонической православной церковью, признанной мировым православием, является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ.

В начале сентября Константинопольский патриарх Варфоломей направил в страну своих экзархов (посланников) для изучения ситуации и подготовки к предоставлению стране автокефалии (церковной независимости). На соборе Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников, восстановлении прямого управления Константинополя и отмене прав Русской православной церкви на Киевскую митрополию. В ответ на это РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархом.

Андреевская церковь построена в 1754 году по инициативе российской императрицы Елизаветы Петровны. Храм в стиле барокко сооружен по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Она расположена на Андреевской горе в Киеве, где, по преданию, апостол Андрей Первозванный впервые воздвиг крест. В данный момент Андреевская церковь находится в ведении раскольничьей Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!