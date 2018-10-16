Порошенко объяснил передачу Константинополю исторического храма в Киеве

Передача Константинопольскому патриархату Андреевской церкви в Киеве будет способствовать ускорению получения томоса (церковного указа) об автокефалии православной церкви на Украине. С таким заявлением во вторник, 16 октября выступил президент Украины Петр Порошенко, передает «Укринформ».

«Для того, чтобы у Церкви-Матери, Вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут проходить богослужения Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение, и я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте», — объяснил он.

Кроме того, Порошенко заверил, что и государство, и он, как президент страны, сделали почти все возможное для получения автокефалии. Президент Украины подчеркнул, что теперь настало время для «соответствующих и ответственных шагов» со стороны церковных иерархов. Царящая в стране атмосфера, по словам Порошенко, дает ему основания для «твердого оптимизма».

О грядущей передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху стало известно 16 октября. Представитель Порошенко в Верховной Раде Украины Ирина Луценко сообщила, что глава государства в ближайшие дни зарегистрирует в парламенте соответствующий законопроект.

К предоставлению автокефалии церкви на Украине ранее приступил синод Константинопольского патриархата. 11 октября c предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария была снята анафема.

Точная дата издания томоса (церковного указа) об автокефалии православной церкви на Украине пока названа не была. Президент страны Петр Порошенко сообщил, что томос будет получен после объединительного собора украинских православных церквей — с участием УАПЦ, УПЦ КП и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Андреевская церковь построена в 1754 году по инициативе российской императрицы Елизаветы Петровны. Храм в стиле барокко сооружен по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Она расположена на Андреевской горе в Киеве, где, по преданию, апостол Андрей Первозванный впервые воздвиг крест. В данный момент Андреевская церковь находится в ведении Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

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