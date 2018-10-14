Порошенко счел выполненной свою миссию по получению Украиной автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выполнил свою миссию по получению автокефалии для украинской православной церкви. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В целом государство имеет свою миссию в религиозном вопросе, и оно, государство, власть, эту миссию уже выполнило — мы получили доброе известие из Константинополя. И далее — уже внутренние вопросы, в которые светской власти вмешиваться нельзя, и она не будет этого делать», — сказал Порошенко на Софийской площади в Киеве, где должен пройти благодарственный молебен за автокефалию.

Политик заявил, что «в освященную томосом православную церковь никто никого не будет приглашать силой», но власть «защитит права священников и мирян», которые «добровольно решат уйти из-под Москвы».

Материалы по теме Игры патриархов РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?

По словам Порошенко, если где-то появятся люди, призывающие захватить силой лавру, монастырь или храм, то это «московская агентура». «Мы не позволим Кремлю разжечь религиозную войну внутри нашего государства», — заявил он.

14 октября в Киеве запланирован молебен за автокефалию, на который Порошенко призывал «всех неравнодушных». Как сообщали украинские СМИ, людей на мероприятие собирали с помощью административного ресурса.

Порошенко накануне молебна заявил, что Москву «корчит» от трех украинских «брендов»: вооруженных сил, национальной гвардии и автокефальной церкви.

11 октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с предстоятелей непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также заявил о желании вернуть Киевскую митрополию под свою юрисдикцию. Порошенко назвал это событие победой на московскими демонами.

РПЦ предупредила об опасности кровопролития в случае предоставления Киеву автокефалии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!