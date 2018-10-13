Украинские власти начали сгонять людей на молебен за автокефалию

Украинские чиновники решили собрать верующих на молебен за автокефалию с помощью административного ресурса. Об этом сообщает портал «Вести», публикуя фотографию соответствующего распоряжения.

Киево-Святошинская районная администрация поручила руководителям органов местного самоуправления «обеспечить прибытие делегаций для участия в мероприятии (в максимально возможном количестве) от каждого населенного пункта». Таким образом планируется выполнить поручение Киевской областной государственной администрации «относительно надлежащей организации молебна за Украину».

При этом, по данным из соцсетей, «волонтеров» для участия в молебне набирают в Мелитополе за 300 гривен.

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Утром в воскресенье, 14 октября, на Софийской площади в Киеве состоится молебен за автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Помолиться «всем миром» призвал украинцев президент Петр Порошенко.

11 октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Обе организации являются неканоническими. Единственной признанной другими православными церквями является Украинская православная церковь Московского патриархата, которая обладает большой автономией и не требует автокефалии.

7 сентября вселенский патриарх Варфоломей назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине». В Константинополе утверждают, что в XVII веке не передавали Киевскую митрополию в подчинение Русской православной церкви, как это считалось раньше. РПЦ предупредила, что после предоставления автокефалии на Украине может пролиться кровь.

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