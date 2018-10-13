Порошенко призвал украинцев помолиться за автокефалию

Президент Украины Петр Порошенко позвал сограждан помолиться за автокефалию. Он предложил им выйти в воскресенье, 14 октября, на Софийскую площадь Киева. Об этом глава государства написал в своем Facebook.

«Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром встанем с благодарственной молитвой за автокефалию для нашей Церкви», — объявил украинский лидер.

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Он пояснил, что с такой инициативой к нему обратились общественные лидеры, в том числе Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко и Михаил Слабошпицкий.

К предоставлению автокефалии церкви на Украине ранее приступил синод Константинопольского патриархата. 11 октября c предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария была снята анафема.

Точная дата издания томоса (церковного указа) об автокефалии православной церкви на Украине пока названа не была. Президент страны Петр Порошенко сообщил, что томос будет получен после объединительного собора украинских православных церквей — с участием УАПЦ, УПЦ КП и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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