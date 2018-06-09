Порошенко сравнил церковь с соцсетью

Президент Украины Петр Порошенко назвал церковь социальной сетью. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами Национального университета имени Тараса Шевченко, передает РИА Новости.

«Мне не нравится, когда любая соцсеть руководится офисом, который находится в Москве. Кстати, церкви это тоже касается, потому что это тоже определенным образом социальная сеть», — сказал он.

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13 мая Священный синод канонически непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата обвинил Россию во вмешательстве в ее «церковные дела». Клирики отметили, что Москва пытается помешать процессу получения автокефалии. Священнослужители подчеркивают, что российские власти и руководство Московского патриархата осуществляют давление на Константинополь.

В апреле Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии православной церкви в стране. При этом он пообещал, что украинцам не будут запрещать посещать церкви Московского патриархата. «Если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства, — это их право. Никто не имеет права указующим перстом запрещать посещать», — заявил он.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.

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