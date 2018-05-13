Украина обвинила Россию во вмешательстве в ее церковные дела

Священный синод канонически непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата обвинил Россию во вмешательстве в ее «церковные дела». Клирики отметили, что Москва пытается помешать процессу получения автокефалии — признания от Вселенского патриархата Константинополя. Об этом сообщается на сайте церкви.

«Известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны России и прокремлевских политических сил на Украине в этот процесс с целью помешать ему», — отмечается в заявлении.

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Священнослужители также подчеркивают, что российские власти и руководство Московского патриархата осуществляют давление на Константинополь. Утверждается, что они собирают подписи против получения аутокефалии. «Учитывая эти факты мы выражаем протест против вмешательства России в церковные дела», — подчеркивают в церкви.

В апреле президент Украины Петр Порошенко обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии православной церкви в стране.

На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.

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