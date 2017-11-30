РПЦ признала независимость Украинской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) официально признала независимый статус Украинской православной церкви (УПЦ), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Архиерейского Собора, проходящего в Москве.

«Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия выделить для УПЦ отдельную главу в уставе Московского патриархата», — пояснили в пресс-службе.

Инициативу поддержали все участники Собора. В уставе Московского патриархата пропишут, что центр управления УПЦ находится Киеве. Также Общецерковный суд отныне будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины.

В пресс-службе Собора отметили, что «поправки, по сути, зафиксировали то, что и так имело место на практике».

УПЦ сейчас является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского Патриархата. Также в соседнем государстве действуют не признанные каноническими Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.