Патриарх Кирилл написал мировым лидерам про ситуацию с УПЦ МП

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письма мировым лидерам по поводу рассмотрения в Верховной Раде законопроектов, ограничивающих деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Глава Русской православной церкви обратился к президенту Украины Петру Порошенко, лидерам России и Франции Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель и Папе Римскому Франциску.

Патриарх заявил о недопустимости втягивания церкви в политическое противостояние и предупредил о «необратимых последствиях» в случае обратного. По его словам, принятие Радой ряда законопроектов «поставит под угрозу конституционные права миллионов украинских верующих, способно вызвать волну насилия и новых захватов храмов, обострить гражданский конфликт на Украине, переведя его в религиозную плоскость». В итоге это может привести к затруднению реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке страны.

Глава РПЦ также указал на то, что если документы одобрит украинский парламент, то в стране будет узаконена беспрецедентная для современной Европы дискриминация в отношении украинского православного большинства. По мнению патриарха, даже в советские времена церковь на Украине не сталкивалась с подобными ограничениями. «Нечто подобное существовало разве лишь во времена нацистского правления в Германии», — уверен иерарх.

17 мая Верховная Рада рассмотрит два законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый (№4511) — «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано парламентом Украины государством-агрессором». Его принятие будет означать необходимость согласовывания назначения епископов и митрополитов с местными властями. Второй законопроект (№4128) уточняет минимальное число прихожан, по решению которых община может переподчиниться другой религиозной организации.

Патриарх Кирилл в своих посланиях отметил, что за 2014-2016 год (после насильственных захватов) более 40 храмов УПЦ МП перешли в Киевский патриархат, считающийся в Москве раскольничьим.

