В РПЦ возмутились подлым обвинением в антисемитизме

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) открестился от антисемитского толкования версии о ритуальном убийстве Николая II, сообщает «Интерфакс». По его словам, речь идет не о национальности или вероисповедании участников убийства, а о «ритуальном возмездии» атеистов-большевиков.

«Никто не упомянул ни о национальности, ни о религиозной принадлежности расстреливавших», — сказал он в перерыве Архиерейского Собора, где обсуждались среди прочего промежуточные итоги исследования останков.

Епископ напомнил, что из восьми человек, которые участвовали в том расстреле, нерусским был только Яков Юровский, но и он отказался от религиозных взглядов своей нации. «Вся наша комиссия возмущена попытками обвинить нас в антисемитизме», — заявил епископ. По его словам, это «подлая провокация», которая дестабилизирует все российское общество.

Ранее в Еврейском конгрессе призвали подключить раввинов к проверке ритуальной версии убийства Романовых. Так глава объединения Юрий Каннер прокомментировал создание экспертного совета по этому вопросу, куда вошли историки, архивисты и священники РПЦ. Он отметил, что инициатива проверить ритуальную версию может быть связана с антисемитизмом.

27 ноября Епископ Тихон заявил, что часть церковной комиссии по изучению результатов экспертизы считает убийство Николая II и его семьи связанным с какой-либо магической или религиозной практикой. Старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Марина Молодцова сообщила, что следствие планирует назначить психолого-историческую экспертизу, чтобы ответить на этот вопрос.