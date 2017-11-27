Церковь потребовала доказательств ритуального убийства царской семьи

Часть церковной комиссии по изучению результатов экспертизы считает, что убийство Николая II и его семьи носило ритуальный характер. Однако эта версия должна быть доказана и обоснована, заявил на конференции «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия» в московском Сретенском монастыре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), сообщает ТАСС.

«То, что императора, пусть даже и отрекшегося, убивают таким образом, то, что жертвы были распределены по убийцам, о чем свидетельствует Юровский (один из участников расстрела), и что многие хотели быть цареубийцами. Уже это говорит о том, что для многих это был особый ритуал», — сказал епископ Тихон.

Ранее сообщалось, что было ли убийство царской семьи ритуальным, намерены выяснить работники Следственного комитета. Для этого будет назначена специальная психолого-историческая экспертиза.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода выразил сожаление в связи с этим. «Обвинение евреев в ритуальном убийстве — один из самых древних антисемитских наветов», — заявил он.

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Последний русский царь Николай II и члены его семьи были расстреляны в Екатеринбурге летом 1918 года. В 2000-м Русская православная церковь причислила семью императора к лику святых.

Одна из теорий случившегося гласит, что главный участник казни Яков Юровский планировал ее как ритуальное убийство. Таким образом он хотел изменить ход истории или уничтожить православную Россию.