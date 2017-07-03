РПЦ разрешили обнародовать выводы экспертов по делу о расстреле семьи Николая II

Русская православная церковь получила от Следственного комитета России разрешение на публикацию результатов экспертиз по делу об убийстве царской семьи. Об этом рассказал РИА Новости епископ Егорьевский Тихон Шевкунов.

«Мы будем проводить интервью с экспертами и публиковать их статьи», — добавил он. Материалы будут появляться на портале «Православие.ру».

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Расследование дела о расстреле семьи последнего российского императора Николая II, происшедшего в 1918 году, было возобновлено в 2015 году по инициативе церкви. В рамках следствия назначили экспертизы для установления подлинности останков членов дома Романовых, перенесенных из места захоронения под Екатеринбургом в Петропавловский собор Санкт-Петербурга.

Подлинность останков Николая II и его супруги Александры Федоровны эксперты уже подтвердили с помощью исследования образцов ДНК, взятых из фрагментов челюсти.

В настоящее время, по данным агентства, незавершенными остаются исследования останков царевича Алексея и княжны Марии.