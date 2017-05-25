РПЦ задумала проверить останки старца Феодора на принадлежность к Романовым

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав допустил возможность проведения экспертизы останков старца Феодора Томского на принадлежность к дому Романовых. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующее обращение поступило из Академии наук, однако оно было перенаправлено в Московскую патриархию. «В патриархии, по всей видимости, тоже озаботились этим вопросом, потому что ко мне поступило письмо, где запрашивали мое мнение, насколько я и томская паства считаем уместным или неуместным проведение такой экспертизы», — заметил он.

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Священнослужитель добавил, что после обсуждения вопроса с духовенством он ответил согласием. «Было бы интересно, в конце концов, установить истину, если это возможно. Святейший патриарх, я думаю, получил эту информацию, и вполне возможно, по неофициальным сведениям, такая экспертиза готовится и, может быть, в ближайшее время будет проведена», — подчеркнул митрополит.

Федор Кузьмич (Феодор Томский) — старец, живший в Сибири в середине XIX века. По одной из версий, под этим именем скрывался император Александр I, который инсценировал свою смерть и стал скитальцем. За свое подвижничество в 1984 году старец был канонизирован Русской православной церковью.