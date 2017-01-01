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В Дании умер старший в роду Романовых

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Князь Дмитрий Романович, старший в роду Романовых, скончался в Дании в возрасте 90 лет. Об этом ТАСС сообщила его супруга княгиня Феодора Алексеевна.

«Димитрий Романович скончался в госпитале вечером 31 декабря», — заявила княгиня.

Дмитрий Романович приходился праправнуком по прямой линии императора Николая I и троюродным братом последнего императора Николая II.

Князь родился в 1926 году во Франции, вместе с семьей также жил в Италии и Египте. После женитьбы в 1959 году перебрался в Данию.

Дмитрий Романович впервые посетил Россию в 1992 году, после неоднократно бывал на исторической родине. В последний раз князь посетил Россию в октябре 2016 года, ему вручили орден Александра Невского.

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