Советник Немцова поспорил с версией о ритуальном убийстве царской семьи

Версия о ритуальном убийстве царской семьи в 1918 году была опровергнута еще 20 лет назад. Об этом в газете «Московский комсомолец» пишет один из участников правительственной комиссии по исследованию и перезахоронению останков царской семьи Виктор Аксючиц.

Госкомиссия, работавшая 20 лет назад, пришла к выводу, что расстрел семьи Николая II не имеет признаков ритуального убийства и связан с политическими и организационными вопросами, отмечает Аксючиц. По его словам, в нынешнем исследовании нет ничего нового. «Выводы, сделанные в 1990-е годы, подтверждают в своих новых исследованиях даже те ученые, которые категорически опровергали прежде идентичность останков», — утверждает Аксючиц.

27 ноября епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) заявил, что часть церковной комиссии по изучению результатов экспертизы считает убийство Николая II и его семьи «ритуальным возмездием». Для решения этого вопроса была назначена специальная психолого-историческая экспертиза.

Виктор Аксючиц в 1997–1998 годах был руководителем группы советников первого вице-премьера Бориса Немцова. С 1997 года Немцов возглавлял комиссию по исследованию и перезахоронению останков царской семьи.

Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м РПЦ причислила членов царской семьи к лику святых.

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