Раввины захотели приобщиться к делу о ритуальном убийстве Романовых

В Еврейском конгрессе призвали подключить раввинов к проверке ритуальной версии убийства Романовых, сказал радиостанции «Говорит Москва» глава объединения Юрий Каннер.

«Почему православных позвали, а других не позвали в эту комиссию, если она претендует на серьезное отношение? Нужно позвать специалистов, у нас очень грамотные раввины есть мирового уровня. Есть специалисты и в исламе, и в других религиях. А если это связано с каким-то коммунистическим ритуалом, то нужно кого-то из компартии позвать», — сообщил Каннер.

Так он прокомментировал создание экспертного совета по изучению версии ритуального убийства, в который вошли историки, архивисты и священники РПЦ.

Каннер отметил, что, по его мнению, инициатива проверить ритуальную версию может быть связана с антисемитизмом: «Русская православная церковь не просто принимает участие в этом расследовании. Она является инициатором. Не исключено, что это связано с антисемитизмом».

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) 27 ноября заявил, что часть церковной комиссии по изучению результатов экспертизы считает убийство Николая II и его семьи связанным с какой-либо магической или религиозной практикой.

Старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Марина Молодцова сообщила, что следствие планирует назначить психолого-историческую экспертизу, чтобы ответить на этот вопрос.

Последний российский император Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году РПЦ причислила членов царской семьи к лику святых. Их останки захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых.