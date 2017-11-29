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В Кремле прокомментировали разговоры о ритуальном убийстве царской семьи

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев относительно возможности классификации расстрела царской семьи как ритуального убийства. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 29 ноября.

«Это не вопрос нашей повестки дня», — сказал представитель Кремля.

27 ноября епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) на конференции «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия» заявил, что часть церковной комиссии по изучению результатов экспертизы считает, что убийство Николая II и его семьи связано с какой-либо магической или религиозной практикой. Однако, отметил он, эта версия должна быть доказана и обоснована.

Старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Марина Молодцова сообщила, что следствие планирует назначить психолого-историческую экспертизу, чтобы ответить на этот вопрос.

Расследование дела о расстреле семьи последнего российского императора Николая II было возобновлено в 2015-м по инициативе Русской православной церкви (РПЦ). В рамках следствия назначили экспертизы для установления подлинности останков членов дома Романовых, перенесенных из места захоронения под Екатеринбургом в Петропавловский собор Санкт-Петербурга.

Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году РПЦ причислила членов царской семьи к лику святых.

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