На Украине приготовились к беспорядкам из-за автокефалии

Министерство внутренних дел Украины будет жестко действовать в случае возникновения беспорядков из-за решения о предоставления автокефалии украинской церкви. Об этом в своем Twitter написал глава МВД страны Арсен Аваков.

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«Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко — и пусть это не будет неожиданностью для всех горячих голов!» — написал министр.

К предоставлению автокефалии церкви на Украине ранее приступил синод Константинопольского патриархата. 11 октября c предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария была снята анафема.

Точная дата издания томоса (церковного указа) об автокефалии православной церкви на Украине пока названа не была. Президент страны Петр Порошенко сообщил, что томос будет получен после объединительного собора украинских православных церквей — с участием УАПЦ, УПЦ КП и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Секретарь Священного Синода УПЦ КП в эфире телеканала «Громадське» заявил, что томос может быть предоставлен во второй половине ноября.

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