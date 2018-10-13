Порошенко назвал «раздражающие Москву» украинские бренды

Есть три украинских бренда, от которых больше всего «корчит Москву». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с военными, передает УНН.

«Есть три украинских бренда, от которых больше всего корчит Москву: это Вооруженные cилы Украины, Национальная гвардия Украины и это наша Украинская автокефальная церковь, по поводу чего вчера Кремль даже Совбез собрал — как защищать их пятую колонну внутри нашего государства», — сказал Порошенко.

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Ранее 13 октября в СМИ появилось распоряжение, в котором говорится, что украинские чиновники решили собрать верующих на молебен за автокефалию с помощью административного ресурса. Таким образом планируется выполнить поручение Киевской областной государственной администрации «относительно надлежащей организации молебна за Украину».

Молебен за автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата состоится 14 октября на Софийской площади в Киеве.

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