Россия обвинила США в церковном расколе на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил в США в поддержке провокаций в отношении украинской православной церкви со стороны Константинополя. Об этом говорится на сайте МИД России.

«Украинский патриархат не поворачивался спиной к Русской Православной Церкви потому, что Украинская Православная Церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает Патриарх константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона», — заявил он.

По словам главы ведомства, провокация ставит целью использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине (речь идет об Украинской Православной Церковью Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви), которые никогда не признавались православными церквями. Он также отметил, что вмешательство в жизнь церкви запрещено законом и на Украине, и в России.

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«Когда специальный представитель США по вопросам церковных отношений прямо приветствует решение Патриарха Варфоломея, когда [Курт] Волкер (специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины — прим. «Ленты.ру»), который призван от имени США заниматься содействием украинскому урегулированию на основе Минских договоренностей заявляет то, что он заявляет про эти процессы, то у нас говорят "на воре шапка горит"», — отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что те, кто безосновательно обвиняют Москву во вмешательстве в свои внутренние дела, делают то же самое, «как будто это является нормой».

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур. Дмитрий Песков отметил, что в Кремле следят за этими процессами, но государство не может вмешиваться в межцерковный диалог.

В РПЦ осуждают решения Синода.

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