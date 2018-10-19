РПЦЗ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине и призвал к покаянию. Об этом сообщается на сайте РПЦЗ.

«Незаконные действия Константинопольской Церкви никак не могут быть оправданы канонически и представляют собой тягчайшую и опасную несправедливость по отношению к традициям Православия, возмутительное пренебрежение и равнодушие к духовному благу паствы Христовой», — говорится в заявлении.

Синод подчеркнул, что Константинополь не имеет «ни власти, ни права» устанавливать ставропигию своей церкви на Украине и данное решение для РПЦЗ не будет иметь юридической силы.

Кроме того, в заявлении резко осуждается снятие анафемы с глав двух неканонических украинских церквей. РПЦЗ обвинила Вселенский патриархат в стремлении к «единоличной и исключительной власти», присвоении себе несуществующих полномочий и искажении концепции истинного православия.

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15 октября Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине. В Московском патриархате посчитали их легализацией раскола.

11 октября Синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав непризнанных в мире Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной церкви. Также Синод выразил желание вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата и продолжил процедуру предоставления томоса украинской церкви.

На Украине в данный момент действует одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МЦ). Она является самоуправляемой церковью в рамках Русской церкви и не требует для себя автокефалии.

РПЦЗ является самоуправляемой церковью в структуре РПЦ. Возникла в 1920-е годы, в 1927-м вышла из подчинения московской церковной власти. С 2007 года снова официально вошла в юрисдикцию Московского патриархата.

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