Среди украинских раскольников случился раскол

Глава раскольничьей Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий рассказал о споре за власть в будущей независимой украинской церкви с другим лидером раскольников, главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом. Об этом он сообщил в эфире телеканала «ZIK», запись доступна на YouTube.

Макарий рассказал, что был ошеломлен отношением Филарета во время празднования Покрова. «Патриарх Филарет обратился ко мне и сказал "Срочно нужно Собор созывать". Я ему говорю: "Собор собирать нет устава" — "А устав у меня есть". "У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав" — "Нет, будет мой устав". Пятнадцатый год повторяется», — объяснил глава УАПЦ.

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Также Макарий сообщил, что Филарет отказался обсуждать название будущей единой церкви. «Название уже есть, и нужно присоединяться к церкви, которую возглавляет патриарх (то есть Филарет — прим. «Ленты.ру»)», — процитировал слова главы УПЦ КП Макарий.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале сентября глава Константинопольского патриархата Варфоломей направил в страну своих экзархов (посланников) для изучения ситуации и подготовки предоставления стране автокефалии. На соборе Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников, восстановлении прямого управления Константинополя и отмене прав Русской православной церкви на Киевскую митрополию. В ответ на это РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархом.

В стране есть две раскольничьи православные церкви — УПЦ КП и УАПЦ. Единственной канонической православной церковью, признанной мировым православием, является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ.

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