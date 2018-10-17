Среди украинских раскольников случился раскол

Глава раскольничьей Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий рассказал о споре за власть в будущей независимой украинской церкви с другим лидером раскольников, главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом. Об этом он сообщил в эфире телеканала «ZIK», запись доступна на YouTube.
Макарий рассказал, что был ошеломлен отношением Филарета во время празднования Покрова. «Патриарх Филарет обратился ко мне и сказал "Срочно нужно Собор созывать". Я ему говорю: "Собор собирать нет устава" — "А устав у меня есть". "У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав" — "Нет, будет мой устав". Пятнадцатый год повторяется», — объяснил глава УАПЦ.
Также Макарий сообщил, что Филарет отказался обсуждать название будущей единой церкви. «Название уже есть, и нужно присоединяться к церкви, которую возглавляет патриарх (то есть Филарет — прим. «Ленты.ру»)», — процитировал слова главы УПЦ КП Макарий.
Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале сентября глава Константинопольского патриархата Варфоломей
В стране есть две раскольничьи православные церкви — УПЦ КП и УАПЦ. Единственной канонической православной церковью, признанной мировым православием, является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ.