Стало известно официальное название новой церкви на Украине

Новая неканоническая церковь, созданная в Киеве на объединительном соборе, будет называться Православной церковью Украины. Об этом сообщил в Facebook ее пресс-секретарь Евстратий Зоря.

«Официальное название, согласно уставу, Православная церковь Украины. Также можно применять УПЦ (не путать с МП)», — написал Зоря. Он отметил, что в воскресенье утром в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая литургия главы новой церкви Епифания.

По информации РИА Новости, томос об автокефалии предстоятель новой церкви Украины должен получить от патриарха Варфоломея 6 января.

Как сообщалось ранее, объединительный собор в Киеве избрал предстоятелем новой украинской церкви, которая объединит неканонические религиозные структуры, митрополита Епифания (Сергея Думенко), представляющего раскольническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

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