Порошенко уселся в президиуме собора украинских церквей

Президент Украины Петр Порошенко занял место в президиуме объединительного собора церковных структур страны, который в субботу, 15 декабря, проходит в Киеве. Фотографию опубликовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

«Украинская правда» пишет, что Порошенко присутствует на соборе в качестве гостя. Вместе с президентом в президиуме сидят семь священнослужителей: главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Филарет и Макарий, экзархи Константинопольского патриархата, а также митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Симеон Винницкий.

В социальных сетях раскритиковали участие президента в заседании собора. «Порошенко как главное должностное лицо государства сидит в президиуме священников. Напомню, статья 35 Конституции Украины — "Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства". Но если он играет роль Иуды...» — написал в Facebook депутат Верховной Рады Виталий Куприй.

Ранее украинские телеканалы показали, как Порошенко идет по двору Софийского собора под звон колоколов, сообщает «Страна.ua». Некоторые пользователи окрестили это «стилистикой Путина».

Объединительный собор должен выбрать предстоятеля единой поместной церкви на Украине и принять ее устав. От УПЦ МП в нем участвуют только два священнослужителя. Источники сообщали, что главой новой церкви могут избрать именно митрополита Винницкого Симеона, против которого выступило духовенство собственной епархии.

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