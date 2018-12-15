Главой украинских раскольников захотели сделать мятежного митрополита УПЦ

Предстоятелем новой украинской православной церкви, в которой объединятся неканонические религиозные структуры, планируют сделать иерарха канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Соответствующее решение должны принять на объединительном соборе, который проходит в Киеве. По данным собеседников издания, президент Украины Петр Порошенко предложил Вселенскому патриарху Варфоломею поставить во главу автокефальной церкви митрополита Винницкого Симеона, чтобы заручиться поддержкой иерархов канонической церкви.

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Всего на собор прибыло только два представителя УПЦ МП — Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. Большинство участников составляют представители неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Как отмечают собеседники Страна.ua, глава УПЦ КП Филарет настаивает, чтобы во главе объединенной церкви стал его ближайший сторонник Епифаний. Однако часть его духовенства склоняется к кандидатуре давнего приятеля Симеона — митрополита Луцкого и Волынского Киевского патриархата Михаила. Кроме того, представители второй неканонической церковной структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — по указанию Варфоломея могут проголосовать за предложенного им митрополита УПЦ МП, поскольку давно заявили, что подчиняются любому решению Константинополя.

Митрополит Винницкий Симеон на Соборе УПЦ МП оказался единственным из 83 архиереев, кто высказался за сотрудничество с раскольниками. Сообщалось при этом, что он не смог внятно аргументировать свою позицию. После этого духовенство Винницы открыто выступило против митрополита.

Объединительный собор украинской церкви, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем, проходит в Софийском соборе Киева. На нем планируют избрать предстоятеля единой церкви и принять устав.

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