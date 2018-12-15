Архиепископ канонической УПЦ отказался прийти на «сатанинское сборище» в Киеве

Архиепископ канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Лонгин отказался участвовать в «объединительном соборе» по приглашению Вселенского патриарха Варфоломея. Он назвал это мероприятие «собором нечестивых» и «сатанинским сборищем». Об этом сказано в его письме, выдержки из которого публикует «Страна».

Священнослужитель подчеркнул, что архиереи УПЦ МП против этого собрания.

«Если Вы называете себя Матерью всех Церквей, то почему Вы отдали на поругание наши Православные святыни, на растерзание истинную Православную Церковь наших братьев сослужителей, допустили мучение и пытание священников?» — написал Лонгин.

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В своем послании он также осудил снятие анафемы с предстоятеля неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарета. «То что произошло на синоде в Стамбуле шокировало весь Православный мир», — отметил архиепископ.

«Объединительный собор», инициированный президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем, пройдет 15 декабря в Софийском соборе Киева, передает РИА Новости. На нем изберут предстоятеля «единой церкви» и примут ее устав.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить стране автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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