Епископов канонической УПЦ начали водить к силовикам для «бесед»

Епископов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) начали приглашать в Службу безопасности Украины (СБУ) для «бесед». Об этом сообщил глава юридического отдела религиозной структуры протоиерей Александр Бахов в своем Facebook-аккаунте.

«После последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидаемо, даже показательно, но хочу обратить внимание, что в законе не прописана такая форма общения, как "разговор" или беседа". Поэтому, дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить», — заявил он.

Он посоветовал иерархам требовать официального уведомления о необходимости прийти в СБУ, которое высылается по почте, а также призвал приходить на «разговор» с адвокатом.

Материалы по теме Большой раскол Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь Игры патриархов РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?

В настоящее время на Украине идет подготовка к Объединительному собору в Киеве, созванному Константинопольским патриархатом при поддержке украинских властей. Цель мероприятия — создание единой церкви на Украине путем объединения УПЦ МП с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ), которые не являются каноническими. 14 ноября стало известно, что Собор состоится 22 ноября, проводить его будет местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил.

10 ноября главы украинских непризнанных церквей отказались выдвигать свои кандидатуры на пост главы новой объединенной церкви. По неподтвержденным данным, возглавить структуру может влиятельный в Константинополе архиепископ Иов (Геча). 13 ноября УПЦ МП разорвала евхаристическое общение с Константинополем и выступила против объединения с раскольниками.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить стране автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!