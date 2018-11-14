В Киеве отреагировали на крики Порошенко по телефону на главу УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко не кричал по телефону на главу Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Онуфрия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой постоянного члена Священного синода, митрополита Вышгородский и Чернобыльского отца Павла.

«Не было никаких криков. Это неправда», — сказал он. Настоятель Киево-Печерской лавры добавил, что Онуфрий с Порошенко обсудили возможные встречи в будущем.

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Ранее 14 ноября сообщалось, что украинский лидер перед началом Собора канонической УПЦ МП накричал по телефону на митрополита Онуфрия и не приехал на мероприятие.

«[Порошенко] явно отличался своим излишней эмоциональностью, он настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев», — рассказал источник издания «Страна.ua».

Несколько месяцев назад на Украине обострился церковный раскол. В начале октября Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией, которую он передал РПЦ в XVII веке. После чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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