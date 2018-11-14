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Раскрыта роль Порошенко в соборе иерархов канонической УПЦ

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко непосредственно перед началом Собора канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) накричал по телефону на ее главу митрополита Онуфрия и не приехал на мероприятие. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники в церковной структуре.

Порошенко настаивал на встрече с иерархами УПЦ МП в зале мероприятий «Украинский дом» (бывший музей Ленина), соответствующую директиву прислал и Константинопольский патриархат, но иерархи УПЦ МП отправились в Киево-Печерскую лавру. Глава государства к ним не присоединился.

«[Порошенко] явно отличался своим излишней эмоциональностью, он настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев», — рассказал источник. По его словам, было слышно, как президент в ультимативной форме требовал от владыки Онуфрия «пойти на попятную» в процессе автокефалии и уступить раскольникам.

Всего на соборе присутствовали 83 из 90 архиереев. Еще трое болели, однако прислали письма в поддержку митрополита Онуфрия, двое были за границей, один не смог приехать по техническим причинам. Только один архиерей УПЦ МП епископ Александр (Драбинко) поехал на встречу к Порошенко в «Украинский дом».

Источник издания отметил, что на Соборе жестко раскритиковали сторонников так называемого объединения с раскольниками. «В условиях полного неприятия его позиции в рядах епископата УПЦ митрополит Симеон (известный сторонник автокефалии — прим. «Ленты.ру») растерялся и морально "поплыл". Он так и не смог внятно ответить на прямой вопрос относительно того, собирается или нет Симеон покидать УПЦ ради карьеры в религиозной структуре, создаваемой с подачи Константинополя», — рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что на соборе было принято решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Иерархи канонической церкви также выступили против автокефалии и раскритиковали идею переименования УПЦ в Российскую православную церковь на Украине.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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