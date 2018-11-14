Раскрыта роль Порошенко в соборе иерархов канонической УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко непосредственно перед началом Собора канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) накричал по телефону на ее главу митрополита Онуфрия и не приехал на мероприятие. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на свои источники в церковной структуре.

Порошенко настаивал на встрече с иерархами УПЦ МП в зале мероприятий «Украинский дом» (бывший музей Ленина), соответствующую директиву прислал и Константинопольский патриархат, но иерархи УПЦ МП отправились в Киево-Печерскую лавру. Глава государства к ним не присоединился.

«[Порошенко] явно отличался своим излишней эмоциональностью, он настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев», — рассказал источник. По его словам, было слышно, как президент в ультимативной форме требовал от владыки Онуфрия «пойти на попятную» в процессе автокефалии и уступить раскольникам.

Всего на соборе присутствовали 83 из 90 архиереев. Еще трое болели, однако прислали письма в поддержку митрополита Онуфрия, двое были за границей, один не смог приехать по техническим причинам. Только один архиерей УПЦ МП епископ Александр (Драбинко) поехал на встречу к Порошенко в «Украинский дом».

Материалы по теме Большой раскол Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь Игры патриархов РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?

Источник издания отметил, что на Соборе жестко раскритиковали сторонников так называемого объединения с раскольниками. «В условиях полного неприятия его позиции в рядах епископата УПЦ митрополит Симеон (известный сторонник автокефалии — прим. «Ленты.ру») растерялся и морально "поплыл". Он так и не смог внятно ответить на прямой вопрос относительно того, собирается или нет Симеон покидать УПЦ ради карьеры в религиозной структуре, создаваемой с подачи Константинополя», — рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что на соборе было принято решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Иерархи канонической церкви также выступили против автокефалии и раскритиковали идею переименования УПЦ в Российскую православную церковь на Украине.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!