У структур РПЦ на Украине отберут название

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Объединительный собор по созданию единой поместной украинской церкви должен изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом в пятницу, 26 октября, заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, передает ТАСС.

«На соборе будет зафиксировано объединение всех трех церквей (УПЦ МП, УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — прим. «Ленты.ру») в одну Украинскую православную церковь. На Украине будет одна православная церковь», — заверил Филарет.

В объединительном соборе будут участвовать епископы всех трех церквей. Предстоятель УПЦ КП добавил, что после предоставления автокефалии церковь получит название Украинская православная церковь (УПЦ). В свою очередь, те верующие и духовенство, которые не пожелают влиться в ряды единой церкви, должны назваться Российской православной церковью на Украине, указал Филарет.

Переход приходов УПЦ МП в новосозданную УПЦ будет проходить на основе голосования прихожан. Филарет подчеркнул, что этот процесс может быть только добровольным, но выразил уверенность, что все лавры, находящиеся на территории Украины (Киево-Печерская, Почаевско-Успенская и Святогорская) будут принадлежать автокефальной церкви,.

«Если две трети прихожан проголосуют за то, что бы остаться в российской церкви, то эта парафия будет принадлежать российской церкви. Если же две трети проголосуют за украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет украинской церкви», — уточнил Филарет.

Окончательное решение о предоставлении томоса православной церкви на Украине будет принято синодом Константинопольского патриархата только после того, как на самой Украине пройдет объединительный собор по созданию новой поместной церкви. Для этого собор должен зафиксировать объединения всех трех церквей.

В начале октября Вселенский (Константинопольский) патриархат приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине и снял анафему с глав Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В связи с этим Русская православная церковь (РПЦ) 15 октября разорвала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.

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