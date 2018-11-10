Украинские раскольники отказались возглавить новую церковь

Предстоятель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет и глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий отказались выдвигать свои кандидатуры на пост главы единой автокефальной церкви на Украине. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает издание «Вести Украина».

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Как рассказал изданию источник из близкого круга Макария, глава УАПЦ направил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, в котором заявил, что не обладает должным авторитетом и возможностями, чтобы претендовать на избрание главой православной церкви на Украине. Он также отметил, что необходимым авторитетом не обладает и никто из представителей епископата УПЦ КП и Украинской православной церкви Московского патриархата.

Аналогичное письмо о готовности снять свою кандидатуру направил и Филарет, однако, по информации собеседника издания, взамен он попросил утвердить за ним титул «почетного патриарха» новой церкви, закрепить за ним пост главы ее Священного синода, а также избрать главой этой церкви митрополита Епифания — патриаршего наместника УПЦ КП. Таким образом, подчеркнул источник, Филарет надеется сохранить свою власть.

При этом, по словам собеседника издания, Константинополь планирует решить вопрос по-своему. Отмечается, что 22 ноября может пройти не объединительный, а учредительный собор, на котором главой структуры будет выбран влиятельный в Константинополе архиепископ Иов (Геча).

2 ноября представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов заявил, что после решений Вселенского патриархата о возвращении канонического статуса Филарету и Макарию все православные на Украине подпадают под юрисдикцию Константинополя, вне зависимости от того, к какой из трех украинских православных церквей — УАПЦ, УПЦ КП или УПЦ МП — они принадлежали ранее. «С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует», — пояснил он.

В начале октября Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине и снял анафему с глав Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.

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