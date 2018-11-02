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УПЦ поиздевалась над заявлениями Константинополя о конце Московского патриархата

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В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) напомнили, что Константинополя не существует уже более 500 лет. Таким образом священнослужители отреагировали на заявление Вселенского патриархата о том, что УПЦ МП фактически ликвидирована, передает «Интерфакс».

«В УПЦ точно уверены, что Константинополя 565 лет как не существует. Это исторический факт. Но, как кажется, на Фанаре (исторический район в Константинополе, где расположена резиденция Константинопольского патриарха — прим. «Ленты.ру») этого до сих пор не заметили», — сказал заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Он добавил, что УПЦ, в свою очередь, существует, и это тоже очевидный исторический факт. Слова Константинопольского патриархата «похожи на какой-то канонический сюрреализм», заключил священнослужитель.

2 ноября представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов заявил, что после решений Вселенского патриархата о возвращении канонического статуса предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарету и главе Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарию все православные в Украине подпадают под юрисдикцию Константинополя, вне зависимости от того, к какой из трех украинских православных церквей — УАПЦ, УПЦ КП или УПЦ МП — они принадлежали ранее. «С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует», — пояснил он.

В начале октября Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине и снял анафему с глав Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.

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Предыстория: Константинополь заявил о конце существования Московского патриархата на Украине
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