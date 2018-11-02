РПЦ обеспокоилась душевным здоровьем константинопольского архиепископа

В Русской православной церкви обеспокоены душевным и духовным здоровьем представителя Константинопольского патриархата архиепископа Тельмисского Иова, который ранее заявил о конце существования Украинской православной церкви. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

«Это очень тревожные заявления архиепископа Иова. <…> При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви», — заявил Волков.

По его словам, архиепископ Иов не является официальным представителем, который может говорить от имени Константинополя, и его «выходящие за разумные рамки заявления» нельзя объяснить ничем, кроме как «личной злобой к Русской церкви».

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Ранее 2 ноября архиепископ Иов в интервью «Би-би-си Украина» заявил, что после решений Вселенского патриархата о возвращении канонического статуса предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарету и главе Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарию все православные в Украине подпадают под юрисдикцию Константинополя, вне зависимости от того, к какой из трех украинских православных церквей — УАПЦ, УПЦ КП или же Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) — они принадлежали ранее. «С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует», — пояснил он.

В начале октября Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине и снял анафему с глав Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.

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