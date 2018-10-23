Россия накажет поддерживающих раскол украинских бизнесменов

Указ президента России о контрсанкциях в отношении Украины напрямую коснется конкретных людей, которые являются сторонниками церковного раскола. Об этом во вторник, 23 октября, рассказал замглавы экономического комитета Совета Федерации Валерий Васильев, передает РИА Новости.

По мнению Васильева, ответные экономические меры России будут направлены против бизнесменов, близких к украинскому президенту Петру Порошенко, которые разделяют позицию главы государства в отношении церкви и поддерживают вступление Украины в НАТО. Речь также идет о депутатах Верховной Рады, принимавших антироссийские законы, уточнил сенатор.

22 октября президент России Владимир Путин распорядился о принятии контрсанкций против Украины в ответ на ее недружественные действия в отношении российских граждан и юридических лиц. Указ вступил в силу с момента подписания. Специальные меры могут быть отменены в случае прекращения украинских санкций.

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В августе этого года Украина расширила рестриктивные меры в отношении России. В обновленный список попали 19 юридических лиц. По задумке Киева, санкции «ограничат или прекратят экономические отношения этих компаний со странами Евросоюза и США». Поводом для продления мер стало строительство Крымского моста, а также обвинение в адрес Москвы в причастности к военным действиям в Донбассе.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В стране действуют две раскольнические православные церкви — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Единственной канонической православной церковью, признанной мировым православием, является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ.

В октябре Вселенский патриарх Варфоломей направил своих посланников на Украину для подготовки к предоставлению автокефалии, а также снял анафему с глав раскольнических церковных структур. В ответ РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом и потребовала от него извинений за «нанесение ущерба мировому православию и будущему православия на Украине».

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