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Филарет пообещал воздержаться от рейдерства

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Патриарх Филарет

Глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет отверг обвинения со стороны Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в рейдерстве. Слова Филарета приводит «Радио Свобода».

В конце октября Филарет заявил, что после создания единой поместной православной украинской церкви УПЦ МП должна будет сменить название на «Российская православная церковь на Украине». В УПЦ МП назвали эти планы рейдерскими.

«Никакого "рейдерства" не будет. Этого хотелось бы Москве, чтобы были поводы вмешаться во внутренние дела Украины», — заверил Филарет.

По его мнению, в Москве «хотят создать поводы для якобы защиты православных». «Мы знаем это и не хотим давать поводы. Поэтому никакого насильственного захвата храмов не будет, а будет свободный переход тех, кто этого хочет. Тот же, кто этого не хочет, останется в Российской православной церкви. Мы же будем требовать, чтобы в Украине была одна Украинская православная церковь», — добавил Филарет.

По его словам, из 12 тысяч приходов УПЦ МП около 150 уже перешли в Киевский патриархат.

В начале октября Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине и снял анафему с глав никем не признанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.

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