Украинская православная церковь разорвала связи с Константинополем

Собор епископов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обвинил Константинопольский патриархат в том, что он стал на путь раскола, и прекратил с ним евхаристическое общение. Об этом сообщается на сайте церкви.

В заявлении Собора говорится, что октябрьские решения Константинополя по украинскому церковному вопросу являются недействительными. «Решение об установлении юрисдикции Константинопольского патриархата на территории Украины является следствием спекулятивной трактовки церковной истории. А решение о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола ... является следствием искаженного толкования православных канонов», — заявили в УПЦ.

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«Приняв такое антиканоническое решение, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат, согласно церковным правилам, сам стал на путь раскола. В связи с этим евхаристическое общение Украинской православной церкви с Константинопольским патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается», — говорится в постановлении Собора.

Также Собор епископов выступил против попыток изменить название УПЦ. Ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет призвал изменить название канонической УПЦ и переименовать ее в Российскую православную церковь на Украине.

На Украине есть несколько православных церквей. Каноническая Украинская православная церковь является самоуправляемой в структуре РПЦ и признана мировым православием. Две другие церкви, УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), являются раскольничьими.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В сентябре Константинопольский патриарх Варфоломей направил в страну своих экзархов (посланников) для подготовки предоставления стране автокефалии (церковной независимости). В начале октября на соборе Константинопольской церкви он подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией, которую он передал РПЦ в XVII веке. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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