РПЦ назвала объединительный собор в Киеве «канонически ничтожным сборищем»

Московский патриархат скептически относится к Объединительному собору в Киеве, созванному Константинопольским патриархатом при поддержке украинских властей, и считает его «канонически ничтожным сборищем». Об этом «Интерфаксу» рассказал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
«Так называемый объединительный собор, когда бы он ни состоялся, будет иметь ничтожные канонические последствия, поскольку в нем официально не будет участвовать единственная в стране каноническая Украинская православная церковь (Московского патриархата — прим. «Ленты.ру») в соответствии с постановлением своего Архиерейского Собора, состоявшегося вчера», — сказал Якимчук.
Он назвал запланированный съезд сборищем, где архиереи украинской церкви «смогут представлять только самих себя, и их участие нисколько не придаст каноничности готовящейся акции».
Накануне в среду, 14 ноября, издание «Голос.UA» сообщило, что собор состоится в Киеве 22 ноября. Проводить его будет местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил. Цель собора — создание независимой от Москвы новой церкви Украины и выбор ее главы. К моменту проведения мероприятия будут подготовлены устав «Православной церкви в Украине» и текст томоса об автокефалии.
Ранее предстоятель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет и глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий сняли свои кандидатуры с выборов главы единой автокефальной церкви. Предположительно, структуру возглавит влиятельный в Константинополе архиепископ Иов (Геча).
В начале октября синод в Стамбуле приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине и снял анафему с Филарета и Макария. В ответ Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом и объявила патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.