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РПЦ назвала объединительный собор в Киеве «канонически ничтожным сборищем»

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Московский патриархат скептически относится к Объединительному собору в Киеве, созванному Константинопольским патриархатом при поддержке украинских властей, и считает его «канонически ничтожным сборищем». Об этом «Интерфаксу» рассказал ​секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

«Так называемый объединительный собор, когда бы он ни состоялся, будет иметь ничтожные канонические последствия, поскольку в нем официально не будет участвовать единственная в стране каноническая Украинская православная церковь (Московского патриархата — прим. «Ленты.ру») в соответствии с постановлением своего Архиерейского Собора, состоявшегося вчера», — сказал Якимчук.

Он назвал запланированный съезд сборищем, где архиереи украинской церкви «смогут представлять только самих себя, и их участие нисколько не придаст каноничности готовящейся акции».

Накануне в среду, 14 ноября, издание «Голос.UA» сообщило, что собор состоится в Киеве 22 ноября. Проводить его будет местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил. Цель собора — создание независимой от Москвы новой церкви Украины и выбор ее главы. К моменту проведения мероприятия будут подготовлены устав «Православной церкви в Украине» и текст томоса об автокефалии.

Ранее предстоятель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет и глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий сняли свои кандидатуры с выборов главы единой автокефальной церкви. Предположительно, структуру возглавит влиятельный в Константинополе архиепископ Иов (Геча).

В начале октября синод в Стамбуле приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине и снял анафему с Филарета и Макария. В ответ Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом и объявила патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.

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