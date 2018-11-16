Украинское духовенство выступило против своего митрополита-раскольника

Духовенство Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) города Винницы поддержало единство церкви и выступило против позиции своего главы митрополита Винницкого Симеона, сторонника объединения с раскольниками. Решение собрания публикует издание «Страна.ua».

В собрании участвовало духовенство Винницы, наместник Лемешевского мужского монастыря, игумении Браиловского и Барского монастырей. «Мы поддерживаем нынешний статус Украинской православной церкви как самоуправляемой с правами независимости и самостоятельности и осуждаем грубое антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь нашей церкви и заявляем всемерную поддержку Предстоятелю нашей церкви, Блаженнейшему митрополиту Онуфрию», — говорится в заявлении винницкого духовенства. Под ним подписались 42 из 44 участников собрания.

Материалы по теме Большой раскол Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь Игры патриархов РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?

Они призвали Симеона объявить общее собрание духовенства Винницкой епархии для поддержи решения Собора УПЦ МП, прошедшего 13 ноября, и ради демонстрации общецерковного единства перед лицом грядущих испытаний. Митрополит Винницкий Симеон является известным и одним из главных сторонников объединения с раскольниками среди духовенства УПЦ МП.

Во время Собора церкви он оказался единственным из 83 присутствующих архиереев, кто не выступил против сотрудничества с раскольниками. «В условиях полного неприятия его позиции в рядах епископата УПЦ митрополит Симеон растерялся и морально "поплыл". Он так и не смог внятно ответить на прямой вопрос относительно того, собирается или нет Симеон покидать УПЦ ради карьеры в религиозной структуре, создаваемой с подачи Константинополя», — сообщал тогда источник, присутствующий на Соборе.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

На Украине есть три православные церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является самоуправляемой в структуре РПЦ. Две другие церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), являются раскольничьими и не признаны мировым православием.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!