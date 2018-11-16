Украинское духовенство выступило против своего митрополита-раскольника

Духовенство Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) города Винницы поддержало единство церкви и выступило против позиции своего главы митрополита Винницкого Симеона, сторонника объединения с раскольниками. Решение собрания публикует издание «Страна.ua».
В собрании участвовало духовенство Винницы, наместник Лемешевского мужского монастыря, игумении Браиловского и Барского монастырей. «Мы поддерживаем нынешний статус Украинской православной церкви как самоуправляемой с правами независимости и самостоятельности и осуждаем грубое антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь нашей церкви и заявляем всемерную поддержку Предстоятелю нашей церкви, Блаженнейшему митрополиту Онуфрию», — говорится в заявлении винницкого духовенства. Под ним подписались 42 из 44 участников собрания.
Они призвали Симеона объявить общее собрание духовенства Винницкой епархии для поддержи решения Собора УПЦ МП, прошедшего 13 ноября, и ради демонстрации общецерковного единства перед лицом грядущих испытаний. Митрополит Винницкий Симеон является известным и одним из главных сторонников объединения с раскольниками среди духовенства УПЦ МП.
Во время Собора церкви он оказался единственным из 83 присутствующих архиереев, кто не выступил против сотрудничества с раскольниками. «В условиях полного неприятия его позиции в рядах епископата УПЦ митрополит Симеон растерялся и морально "поплыл". Он так и не смог внятно ответить на прямой вопрос относительно того, собирается или нет Симеон покидать УПЦ ради карьеры в религиозной структуре, создаваемой с подачи Константинополя», — сообщал тогда источник, присутствующий на Соборе.
Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.
На Украине есть три православные церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является самоуправляемой в структуре РПЦ. Две другие церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), являются раскольничьими и не признаны мировым православием.